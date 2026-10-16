Homem de 60 anos atropelado em São Romão (Seia) foi helitransportado para Coimbra

Um homem de 60 anos foi helitransportado, esta manhã, para o hospital de Coimbra em estado considerado grave após ser atropelado em São Romão (Seia).

Segundo fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, o acidente ocorreu ao quilómetro 49 da Estrada Nacional (EN) 231. O alerta para ocorrência foi dado pelas 10h01, tendo sido mobilizados 14 operacionais dos bombeiros de São Romão e Seia, bem como a GNR, apoiados por cinco viaturas.

Foi também acionado o helicóptero do INEM, que procedeu ao transporte da vítima para a ULS de Coimbra.