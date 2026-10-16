Centro Cultural da Guarda promove envelhecimento ativo e saudável

O Centro Cultural da Guarda (CCG), com o apoio do INATEL, promoveu a iniciativa “Guarda + Longevidade – Comunidade Ativa”, uma ação dedicada à promoção do envelhecimento ativo e saudável, da participação comunitária e da valorização da longevidade. A iniciativa reuniu cerca de 50 participantes que tiveram oportunidade de integrar um programa diversificado de atividades orientadas para a promoção da saúde, da cultura, do bem-estar físico e emocional e do convívio social.

Mais do que um conjunto de atividades, o evento procurou proporcionar um «espaço de encontro e de valorização das pessoas, reconhecendo a importância das suas histórias de vida, dos seus conhecimentos e das suas experiências. A iniciativa promoveu, igualmente, o fortalecimento das relações interpessoais e dos laços comunitários, contribuindo para uma comunidade mais próxima, inclusiva e participativa».

O “Guarda + Longevidade – Comunidade Ativa” constitui, assim, um contributo para a construção de uma comunidade mais inclusiva, solidária e atenta ao bem-estar de todos, afirmando que envelhecer com qualidade significa continuar a participar, aprender, criar, conviver e contribuir ativamente para a sociedade, levada a cabo pelo Centro Cultural da Guarda que reforça o compromisso com a «promoção do envelhecimento ativo e saudável».

O INATEL Longevidade+ é um projeto promovido pela Fundação INATEL, financiado pelo Pessoas 2030, que pretende contribuir para a promoção da longevidade ativa e saudável através da sensibilização, capacitação e envolvimento de pessoas com 55 ou mais anos de idade, em situação de vulnerabilidade.