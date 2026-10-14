Cadeia da Guarda deixou de acolher mulheres

O Estabelecimento Prisional da Guarda deixou de acolher mulheres desde o início deste mês, tendo as reclusas sido transferidas para a cadeia de Santa Cruz do Bispo, no Porto.

«Os estabelecimentos prisionais da Guarda e de Odemira deixaram de receber mulheres. Nessa sequência, as mulheres que devam ingressar em estabelecimento prisional na zona sul do país passam a ser entregues no Estabelecimento Prisional de Tires e, na zona interior centro, no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo Feminino», informou a Direção-Geral da Administração da Justiça na terça-feira.

Entre a cadeia da Guarda e a de Santa Cruz do Bispo, no concelho de Matosinhos, distam cerca de 215 quilómetros, pela A25. Ao que O INTERIOR apurou, as instalações do antigo Centro Educativo do Modengo, também conhecido por Colégio do Mondego, em Cavadoude (Guarda), estão a ser alvo de obras de adaptação para receber reclusos, que poderão estar concluídas até ao final deste mês.

Na cadeia da Guarda manter-se-á apenas uma ala feminina para casos pontuais, como detidas sujeitas à medida de coação de prisão preventiva ou em fase de julgamento.