AF Guarda promoveu primeiro encontro de Walking football da época

A Associação de Futebol da Guarda (AFG) promoveu esta terça-feira o primeiro encontro de “walking football” da época 2026/2027.

A atividade decorreu no Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda, e envolveu cerca de 100 praticantes com mais de 50 anos. Na ocasião foi realizada uma demonstração de “walking football” adaptado, orientada pelo selecionador nacional André Coelho.

A modalidade do “walking football” permite a prática de futebol sem correr, promovendo a atividade física, o convívio e o combate ao isolamento social. Integrado na estratégia “Unir o Futebol” da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o “walking football” pretende reforçar a inclusão desportiva e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população sénior.