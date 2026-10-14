Águas Públicas da Serra da Estrela apresenta solução para levar água potável a qualquer local

A Águas Públicas da Serra da Estrela (APdSE) apresentou, em Seia, uma nova plataforma multifuncional desenvolvida para reforçar a capacidade de resposta operacional e permitir a mobilização rápida de meios para locais onde seja necessário assegurar ou restabelecer o abastecimento de água.

Trata-se de um conceito modular, ou seja, um género de contentor que será utilizado como «plataforma de transporte para diferentes equipamentos e diferentes missões, permitindo alterar a sua configuração de acordo com as necessidades de cada operação», adiantou a empresa em comunicado enviado a O INTERIOR. A APdSE acrescentou que o «veículo pode transportar uma ETA [Estação de Tratamento de Água] portátil, uma cisterna de apoio de 16 mil litros, funcionar como porta-máquinas ou receber outros equipamentos». A estrutura adotada permite ainda a incorporação futura de novos módulos especializados para alargar as capacidades da plataforma. O equipamento tem capacidade de produzir «um milhão de litros de água potável por dia – equivalente a 200 mil garrafões de cinco litros por dia».

Esta versatilidade possibilita a utilização da ETA em «cenários de seca ou escassez hídrica, indisponibilidade ou contaminação de origens, avarias em sistemas de tratamento, incêndios, cheias ou outras ocorrências que possam comprometer temporariamente o abastecimento de água às populações».

Sediada em Seia, a Águas Públicas da Serra da Estrela é uma empresa intermunicipal que gere a água nos concelhos de Seia e Gouveia, no distrito da Guarda, e Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra.