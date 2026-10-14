Covilhã comemora 840 anos de história e 156 anos de cidade

O Município da Covilhã está a comemorar dos seus 840 anos de história, dos quais 156 como cidade, uma das três do distrito de Castelo Branco. O programa comemorativo estende-se ao longo do mês de outubro e tem como ponto alto a sessão solene a 20 de outubro, o Dia da Cidade, com homenagens a personalidades e instituições, destacando-se o tributo ao ator Ruy de Carvalho.

Ao longo do mês decorrem diversas atividades temáticas, a nível da cultura, da saúde, da economia, da educação e do desporto e com vários momentos dedicados ao setor social.

O primeiro evento teve lugar no dia 1 de outubro, com a apresentação da Masterclasse/Escola João Gil. O dia ficou também marcado pela assinatura do protocolo de cooperação com os serviços do Ministério Público, no âmbito do Regime Jurídico do Maior Acompanhado, e pela apresentação do projeto piloto de teleassistência domiciliária no concelho, destinado a maiores de 65 anos, terminando o dia com o arranque da segunda edição de um encontro sobre a água.

No dia 8 realizou-se um colóquio internacional de geopolítica, intitulado “Questões do nosso tempo”, com a participação de embaixadores da América Latina e Caraíbas.

O fim de semana de 10 e 11 ficou marcado por várias inaugurações, como a do Estádio Municipal do Teixoso, que resulta da requalificação do antigo campo “Fernando Maia Campos”, e das Piscinas Municipais.

Esta semana (15 e 16) são dedicados à Saúde, com a inauguração das várias obras de requalificação realizadas em unidades de saúde na Covilhã e em Freguesias do Concelho, bem como com a entrega de chaves da Unidade de Saúde Familiar Hermínius.

A inauguração do Largo Alice Fróis Albuquerque Calheiros Burguete, no dia 16 e a abertura da 2.ª edição do Trama – Semana de Literatura e Design, são outros dos momentos que compõem o programa.

No dia 21 de outubro realiza-se a inauguração da requalificação da Extensão de Saúde de São Jorge da Beira.

O dia 22 de outubro é dedicado ao setor empresarial, com um a visita ao Parkurbis e inauguração do projeto Hereditarte, seguindo-se visitas às empresas R3D, WD Retail e SFMI. Para as 15 horas está marcada uma visita ao Hospital Privado das Beiras.

A inauguração das obras de requalificação da Piscina Municipal está marcada para dia 23.

A 24 de outubro terão lugar as inaugurações da Residência Sénior do Centro Social de Vales do Rio e da requalificação da Extensão de Saúde da Coutada.

As comemorações seguem a 26 de outubro com o Workshop que assinala o Dia Municipal da Igualdade – “A Falar nos Entendemos: Linguagem Inclusiva na Comunicação Institucional” – por Graça Rojão, com a participação de Técnicos Municipais. Para as 15horas está marcada a inauguração da Biblioteca Escolar da Escola Básica dos Penedos Altos.

O antigo ministro das Finanças e ex-governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, estará também na Covilhã, no dia 28, para a apresentação do livro “Contas Certas – Crónica de uma Mudança Política em Portugal”, na Universidade da Beira Interior.