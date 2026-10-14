Ioga com histórias para os mais novos na biblioteca em Gouveia

A Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira, em Gouveia, acolhe todos os sábados, até dia 24 de outubro, sessões de ioga com histórias para crianças, numa iniciativa destinada a jovens dos 3 aos 15 anos.

A atividade é promovida pela Câmara de Gouveia e a Casa do Povo de Vila Nova de Tazem, através do projeto CLDS 5G, e combina exercícios de ioga adaptados à infância com momentos de narração de histórias com o objetivo de promover o bem-estar, a concentração e o gosto pela leitura entre os mais novos. Dinamizadas pela instrutora Joana Manta, as sessões de uma hora para as diferentes faixas etárias decorrem entre as 9h30 e as 12h30, proporcionando «uma experiência lúdica e educativa que estimula a criatividade, a concentração e o desenvolvimento socioemocional das crianças».