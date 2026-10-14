Desporto

Equipa feminina do Unidos do Tortosendo é campeã nacional de clubes de Matraquilhos

14 Outubro, 2026
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Escrito por ointerior

O Unidos Futebol Clube Tortosendo (Covilhã) sagrou-se, no domingo, campeão nacional de clubes 2026, na vertente feminina de matraquilhos.
O título foi conquistado por Beatriz Rodrigues, Inês Martinho, Inês Cascais e Sónia Oliveira, que apuraram o Unidos para a ITSF World Champions League 2027, uma das principais competições internacionais de clubes da modalidade, possibilitando à coletividade vir a representar Portugal neste importante palco internacional. Ainda no fim de semana, o Unidos esteve em destaque no torneio Multi Table WT250 ARCD Bente, realizado em Braga, com a dupla Beatriz Rodrigues e Inês Martinho a vencerem a categoria de equipas e Beatriz Rodrigues a ganhar o torneio na vertente individual.

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