XVII Congresso Internacional ASPESM decorre na UPG

Durante três dias a Universidade Politécnica da Guarda (UPG) vai receber profissionais de saúde, investigadores, docentes, estudantes e outros interessados na área da “Transição de Cuidados em Saúde Mental”. Entre os dias 14 e 16 deste mês de outubro a UPG decorre o XVII Congresso Internacional ASPESM 2026, promovido pela Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental (ASPESM).

O objetivo é promover a «partilha de conhecimentos e o debate interdisciplinar sobre os desafios e as oportunidades na prestação de cuidados de saúde mental» num contexto em que a saúde mental «assume uma importância crescente nas políticas públicas, na prática clínica e na investigação científica».

O programa inclui workshops e mesas redondas, nas quais vai ser debatida a «ética do cuidado e da investigação, a construção de redes profissionais, a continuidade dos cuidados após a alta hospitalar, as respostas comunitárias de proximidade, a reabilitação psicossocial e a inovação tecnológica».

A organização adianta que a realização do congresso na Guarda constitui uma «oportunidade para o intercâmbio de experiências e a construção conjunta de conhecimento, destacando a importância de uma abordagem integrada e centrada nas pessoas na promoção da saúde mental».