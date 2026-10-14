“Marcha pela Saúde Mental” promovida pela Casa de Saúde Bento Menni decorreu esta tarde

As Irmãs Hospitaleiras da Casa de Saúde Bento Menni, na Guarda, promoveram a 14ª Semana Aberta Maria Josefa Récio que terminou com a habitual “Marcha pela Saúde Mental”.

A concentração de várias dezenas de participantes realizou-se na Alameda de Santo André, percorrendo o centro da cidade até Praça Luís de Camões(Praça Velha).

As atividades, organizadas durante vários dias, incluindo os “Dias Abertos” pretenderam «alertar e consciencializar a sociedade para a valorização da saúde mental», assinalou Rui Pinto, diretor da casa de Saúde Bento Menni.

As Irmãs Hospitaleiras são uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), com fins de Saúde, de referência na prestação de cuidados especializados em Psiquiatria e Saúde Mental, Demências, Reabilitação Física e Cuidados Paliativos.