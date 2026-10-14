Jorge Almeida vence na Mêda e Troféu Raiano de Perícias

O Troféu Raiano de Perícias chegou ao fim, no sábado, na Mêda, onde Jorge Almeida (VW Proto) confirmou o domínio na modalidade ao vencer a prova local e a competição, que teve dez etapas realizadas nos distritos de Braga, Guarda, Viseu e Coimbra.

A 9ª Perícia “Cidade da Mêda” contou com a participação de 23 pilotos, distribuídos pelas diversas divisões, classes e prova extra. No final das cinco passagens regulamentares o vencedor da geral foi o suspeito do costume, Jorge Almeida, seguido do jovem Henrique Borges (Caterham Super Seven). Foram os únicos pilotos a rodar abaixo do minuto. António Borges (Proto Caterham) fechou o pódio. Na luta pelas três divisões e seis classes, Jorge Almeida foi o vencedor da Divisão 1, Classe A, viaturas protótipos de tração dianteira; Henrique Borges ganhou a D1CB; Dino Almeida a D2CA; Luís Sousa, a D2CB; Rui Loureiro, a D3CA e Rodrigo Neto a D3CB; sendo que as divisões 1, 2 e 3, correspondem a viaturas protótipos, viaturas transformadas e viaturas originais, respetivamente, e as classes A e B às trações dianteira e traseira, pela ordem.

Já a prova extra foi ganha por Manuel Costa (Opel 1204), seguido de Renato Silva (Dayhatsu Proto) e Tiago Loureiro (BMW). Rui Loureiro (Citroen AX GT) venceu o prémio do melhor piloto do concelho da Mêda. No computo geral, Jorge Almeida conquistou mais um Troféu Raiano de Perícias com 224

pontos, mais 35 que Henrique Borges. António Borges foi terceiro com 173 pontos. A perícia medense foi organizada pelo Guarda Unida Desportiva (GUD), com o apoio da autarquia.