Guarda FC continua sem ganhar no Campeonato de Portugal

No regresso do Campeonato de Portugal, após uma pausa prolongada devido aos compromissos da seleção nacional, o Guarda FC procurava inverter o caminho e conquistar a primeira vitória na Série B, mas voltou a perdeu, desta vez frente à Sanjoanense por 1-0. O golo da equipa da casa, sexta classificada, foi marcado logo no início da segunda parte (47’). Os comandados de Rui Ferreira continuam sem ganhar, somando quatro derrotas e um empate caseiro frente ao Camacha. O Guarda FC é 13º e penúltimo com apenas um ponto e no dia 25 (11 horas) recebe o Machico, atual segundo classificado da série com 11 pontos.