Boas práticas e inovação divulgadas em Congresso de Feridas na Guarda

Começa hoje, na Guarda, o 6º Congresso de Feridas com o objetivo de reforçar a importância da literacia em saúde, da prevenção e da proximidade entre os profissionais de saúde e os cidadãos.

«O Congresso de Feridas Guarda 2026 pretende afirmar-se como um espaço de excelência para a atualização de conhecimentos, a divulgação de boas práticas e a promoção da inovação, contribuindo para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados às pessoas com feridas», adianta a comissão organizadora em comunicado enviado a O INTERIOR. Sob o tema “Tempo de Cuidar”, o evento vai decorrer no Teatro Municipal da Guarda (TMG), numa organização da Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, em parceria com a Escola Superior de Saúde da Universidade Politécnica da Guarda.

Até quinta-feira, estão programadas palestras, mesas-redondas, simpósios e workshops, que abordarão «os mais recentes avanços científicos, tecnológicos e clínicos nesta área». Os participantes debaterão também os desafios que o envelhecimento da população, a cronicidade das doenças e as crescentes complexidades dos cuidados representam para os profissionais de saúde. «O tempo da aceitação e do conforto, avanços e desafios na prática clínica, respostas integradas para desafios globais em feridas, serão alguns dos temas abordados», especificou Joaquim Nércio, enfermeiro da ULS da Guarda e membro da organização.

Na tarde desta quinta-feira será abordado o grande tema desta edição, “Tempo de Cuidar”, numa sessão aberta à comunidade guardense. O objetivo é reforçar «a importância da literacia em saúde, da prevenção e da proximidade entre os profissionais de saúde e os cidadãos», lê-se ainda. Durante os dois dias, o congresso vai reunir profissionais de saúde, investigadores, docentes e especialistas de reconhecido mérito nacional e internacional, bem como estudantes da área da saúde. «Este encontro científico proporcionará um espaço privilegiado de atualização científica, partilha de conhecimento e debate multidisciplinar em torno da prevenção e tratamento de feridas», é referido. Os objetivos da organização são «reunir especialistas para apresentar as últimas pesquisas e avanços no tratamento de feridas e facilitar a troca de experiências e ideias entre profissionais de diferentes áreas da saúde».

Durante o congresso serão divulgadas novas tecnologias, produtos, materiais e técnicas para o tratamento de feridas. A organização pretende ainda «estimular a investigação e incentivar a realização de estudos e pesquisas sobre o tratamento de feridas». Segundo Joaquim Nércio, a sexta edição do Congresso de Feridas da Guarda promete ser «um momento de elevado valor formativo e de partilha de experiências, contribuindo para a promoção de cuidados cada vez mais qualificados, humanizados e baseados na melhor evidência científica». No primeiro dia serão debatidos temas como “Tempo da cicatrização”, “Tempo da aceitação e do conforto”, “Avanços e desafios na prática clínica”, “Terapia Hiperbárica” e “Tempo da inovação – Hot Topics”. “Respostas integradas para desafios globais em feridas”, “Ganhando Tempo: Prevenção como Estratégia Central” e a sessão aberta “Tempo de cuidar” completam o segundo e último dia do congresso.