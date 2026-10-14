O Grupo Desportivo de Trancoso conseguiu, no domingo, a terceira vitória consecutiva noutras tantas jornadas na Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda (AF Guarda) e subiu ao topo da classificação.
A equipa trancosense foi ganhar ao terreno do Manteigas por 1-0 e beneficiou dos empates do Sporting do Sabugal em São Romão (2-2) e do Vilanovenses frente ao Vilar Formoso (1-1). Nesta ronda, o Sporting Celoricense derrotou em casa o Sporting da Mêda por 4-0 e o Aguiar da Beira foi ganhar 2-1 no terreno do Figueirense. Destaque ainda para duas goleadas, ambas fora de casa, com o Pinhelenses a derrotar o Fornos de Algodres por 6-2 e o Gouveia a impor-se em Vila Cortês do Mondego por 8-0. Na classificação, o Trancoso soma 9 pontos, Sabugal, Vilanovenses, Aguiar da Beira e Celoricense ocupam o segundo lugar com 7 pontos.
Na lista dos melhores marcadores, Simão Pereira (Gouveia) fez um hat-trick e comanda com 6 golos. Este domingo (15h30) o líder recebe o Vilanovenses, o Sabugal também joga em casa com o Celoricense, enquanto o Aguiar da Beira recebe o Manteigas. Os restantes jogos da 4ª jornada são Gouveia-São Romão, Mêda-Fornos, Vilar Formoso-Vila Cortês e Pinhelenses-Figueirense. Na 2ª Liga Distrital, o Foz Côa lidera com 9 pontos correspondentes a três vitórias, seguem-se Freixo de Numão, Gonçalense e Vila Franca das Naves com 6 pontos. Nesta jornada, o Seia derrotou o Mileu por 2-0, o Vila Franca das Naves também venceu o Casal de Cinza por 1-0, o Foz Côa ganhou o dérbi do concelho frente ao Freixo de Numão por 2-1 e o Palmares (Manteigas) foi a Arcozelo ganhar pela margem mínima. Registo ainda para a goleada (5-0) do Gonçalense na receção ao Vila Verde. Para este domingo estão agendadas as partidas Freixo de Numão-VF Naves, Vila Verde-Foz Côa, Paços da Serra-Seia, Palmares-Gonçalense e Mileu-Arcozelo. Folga o Casal de Cinza.
GD Trancoso lidera isolado Iª Liga da AF Guarda
O Grupo Desportivo de Trancoso conseguiu, no domingo, a terceira vitória consecutiva noutras tantas jornadas na Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda (AF Guarda) e subiu ao topo da classificação.
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