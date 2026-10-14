“Jornal de Belmonte” vence Prémio Gazeta de Imprensa Regional

O Clube de Jornalistas atribuiu o Prémio Gazeta de Imprensa Regional, que é da responsabilidade da direção da instituição, ao “Jornal de Belmonte”, dirigido por João Alves, antigo jornalista de O INTERIOR.

De periodicidade mensal, o jornal renasceu graças à Associação Desportiva da vila, sua proprietária, que, há 11 anos, recuperou o título de uma publicação já extinta. Desde então, o “Jornal de Belmonte” envolve jovens universitários ligados à comunicação social e não só, que colaboram a título gracioso, em part-time, incluindo o seu diretor. Na região, já venceram o Prémio Gazeta de Imprensa Regional os semanários “Jornal do Fundão” (1992), “Gazeta do Interior, de Castelo Branco (1994), O INTERIOR (2000), Reconquista, de Castelo Branco (2015) e “Notícias de Gouveia” (2018).

Este galardão começou a ser atribuído em 1991, tenho então sido distinguido o “Jornal de Leiria”. Até 2019, apenas semanários e quinzenais podiam concorrer, tendo o Clube de Jornalistas alargado o concurso a publicações mensais. O “Jornal de Belmonte” é o primeiro mensário, a nível nacional, a ganhar a distinção. Os prémios Gazeta são considerados os mais importantes do jornalismo português e já vão na 41ª edição. Serão entregues a 9 de novembro, em Lisboa. Este ano, o júri contou com Eugénio Alves e Cesário Borga, do Clube de Jornalistas, Elisabete Caramelo (professora universitária), Dina Soares (jornalista), Fernanda Mestrinho (jornalista), Joaquim Furtado (jornalista), Fernando Cascais (professor universitário aposentado), Jorge Leitão Ramos (crítico de cinema e televisão), Inácio Ludgero (fotojornalista) e Paulo Martins (jornalista e professor universitário).