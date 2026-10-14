Sp. Covilhã não vence desde 8 de agosto

O Sporting da Covilhã e a Oliveirense empataram sem golos, no sábado, na 6ª jornada da Série B da Liga 3. Os serranos não vencem desde 8 de agosto, na abertura do campeonato.

A primeira parte foi bastante animada. A formação visitante começou melhor, com Théo Fonseca a protagonizar as situações de maior perigo (aos 6’ e 18’), mas o destaque foi para Cheikh Niang que, na meia lua, largou uma “bomba” que estoirou na trave aos 29’, após recuperação de Ronaldo Coelho. O minuto seguinte foi de grande agitação: o oliveirense Théo Fonseca, em dificuldade, cabeceou ao lado e, logo a seguir, o covilhanense João Pacheco fez o mesmo, após cruzamento da direita. Não houve mais ocasiões tão flagrantes até ao intervalo, mas intensidade da luta manteve-se.

A segunda parte foi menos interessante, mas não menos disputada. Depois de uma reentrada voluntariosa dos locais, a Oliveirense passou a controlar o jogo, sobretudo depois da tripla alteração operada por Pedro Ribeiro aos 68’. Contudo, nenhuma equipa teve engenho suficiente para garantir o triunfo. O Sp. Covilhã continua no fundo da tabela, no oitavo lugar com 6 pontos, registando uma vitória, três empates e duas derrotas. A Liga 3 sofre nova pausa para dar lugar à Taça de Portugal, regressando no dia 25, com o Covilhã a defrontar o líder Belenenses, em Belém.