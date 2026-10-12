Os estádios portugueses e o problema das condições

Comprar um bilhete e ir ao jogo é, para um número significativo de adeptos portugueses, um exercício que começa com expectativa e pode terminar com resignação. Não por causa do resultado — esse é o risco assumido por qualquer adepto que sai de casa. Mas por causa do recinto em si: a bancada sem cobertura que apanha a chuva do primeiro minuto, o lugar marcado que não existe onde o número diz, os acessos que fazem uma fila de quinze minutos num portão que devia chegar para trezentas pessoas, o relvado que parece um campo de terra batida dez minutos antes do apito final.

As condições dos estádios portugueses não são um problema de hoje, mas ganharam uma nova dimensão num período em que o adepto tem alternativa real. Quando ficar em casa e ver pela televisão — com subscrição, é verdade, mas com conforto garantido — é uma opção concreta, o limiar de tolerância para condições precárias desceu. O estádio já não compete apenas consigo próprio; compete com o sofá.

O que é uma condição razoável

Não é preciso um estádio de última geração para oferecer uma experiência aceitável. Os requisitos básicos que qualquer adepto esperaria encontrar são modestos: um lugar seco quando chove, visibilidade razoável para o relvado, acessos que permitam entrar e sair sem um funil humano perigoso, instalações sanitárias que funcionem, e um relvado que não puna o jogo que se veio ver.

Em Portugal, a situação varia enormemente entre recintos. Os estádios construídos ou renovados para o Euro 2004 são, em geral, instalações de qualidade razoável, com bancadas cobertas, lugares numerados e bons acessos. Mas o Euro 2004 ficou há mais de vinte anos, e nem todos os clubes estão nesses recintos. A Liga Portugal tem dezoito clubes por época, e uma parte deles joga em instalações que não foram concebidas para o nível competitivo em que estão.

O relvado como espelho

Uma das condições mais visíveis — literalmente — é o estado do relvado. Um relvado em mau estado é detectável para qualquer espectador nas bancadas e para qualquer telespectador em casa. A câmara de televisão não mente sobre o piso, e um relvado pelado a meio da segunda parte diz algo sobre a manutenção do recinto e sobre o investimento que o clube faz nas suas instalações.

Esta questão não é trivial. O estado do relvado afecta o jogo que se vê — o tipo de futebol que é possível praticar num piso irregular é diferente do que é possível num relvado de qualidade. O adepto que vai ao estádio para ver futebol não está a ver apenas vinte e dois jogadores: está a ver uma partida condicionada pelas condições do recinto.

A UEFA e a Liga Portugal têm regulamentos sobre as condições mínimas dos recintos, e a sua aplicação é mais exigente para a primeira divisão do que para as divisões inferiores. Mas os regulamentos têm limites: cobrem o essencial para a realização da partida, não a qualidade da experiência do espectador.

As bancadas sem cobertura

Portugal tem um clima que não favorece assistir ao futebol sem tecto. O país tem sol, mas tem também os Novembros e os Fevereiros que qualquer adepto que frequente estádios conhece bem. E nem a cobertura que existe está a salvo do tempo: na Guarda, a depressão Martinho danificou a pala da bancada central do estádio municipal em Março de 2025. Uma bancada lateral sem cobertura é um convite a molhar completamente em qualquer jogo de inverno.

A distribuição da cobertura pelas bancadas não é uniforme. As bancadas principais — as que albergam a tribuna, os lugares numerados de maior custo, os jornalistas — têm quase invariavelmente cobertura. As bancadas de fundo, destinadas muitas vezes aos adeptos mais ruidosos e aos visitantes, são as que mais frequentemente ficam a descoberto. Há uma hierarquia implícita: protege-se quem paga mais caro, expõe-se quem paga o bilhete mais barato.

Para os adeptos visitantes — que tendem a ser colocados nas zonas menos protegidas do estádio adversário — este problema é recorrente. Visitar um recinto pela primeira vez num dia de chuva pode ser uma experiência memorável, não da forma que se esperava.

Os acessos e a segurança

A gestão dos fluxos de entrada e saída dos estádios portugueses é outro ponto onde a experiência do adepto é regularmente prejudicada. Estádios com capacidade para vários milhares de espectadores distribuem a entrada por um número reduzido de portões, com scanners de bilhetes que abrandam o processo, e os últimos adeptos a entrar fazem-no depois do apito inicial.

A saída é, em muitos recintos, ainda mais problemática. Os protocolos de segurança que obrigam os adeptos visitantes a permanecer no seu sector até o estádio esvaziar têm uma lógica de ordem pública que se compreende, mas o resultado prático — esperar trinta ou quarenta minutos depois do apito final para ser autorizado a sair — não incentiva ninguém a repetir a visita. A segurança nos recintos tem enquadramento legal: nos espectáculos das competições profissionais, o proprietário do recinto ou o promotor é obrigado a ter um regulamento de segurança e de utilização dos espaços de acesso público, previsto na Lei n.º 39/2009.

Em diadejogo.pt é possível consultar quando e onde joga cada equipa; saber de antemão o recinto é o primeiro passo para quem quer preparar a ida com realismo sobre o que vai encontrar.

O que está a mudar e o que não está

Os últimos anos trouxeram melhorias pontuais em alguns recintos, impulsionadas por obras de manutenção, por exigências da Liga ou por investimentos dos próprios clubes. Mas o panorama geral é de uma infra-estrutura envelhecida em muitos pontos do mapa, onde os recursos para renovação não existem ou não são prioritários.

O contraste com os recintos de clubes que competem em ligas mais ricas é evidente para qualquer adepto que viaje para ver um jogo no estrangeiro. Mas a comparação relevante não é necessariamente com a Premier League — é com o que seria razoável esperar de um recinto profissional em Portugal, com as condições que o futebol português tem e pode criar.

O adepto que vai ao estádio sabe, em geral, o que vai encontrar. Conhece o recinto, conhece os seus defeitos, aceita-os como parte do ritual. O que está a mudar é o grau de aceitação: quando a alternativa de ficar em casa está a um clique de distância, os defeitos do recinto pesam mais do que pesavam antes.