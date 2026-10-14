Recolha de brinquedos para o presépio do Sabugal

O município do Sabugal está a promover uma campanha de recolha de brinquedos para o evento de animação natalícia “Sabugal Presépio”, a inaugurar no dia 5 de dezembro.

Segundo a Câmara Municipal, os brinquedos (usados ou partidos, sem componentes têxteis), serão integrados de forma criativa naquele que é considerado o maior presépio natural do país, que poderá ser visitado até ao Dia de Reis no centro da cidade raiana. Os interessados podem entregar os brinquedos, até dia 13 de novembro, na Biblioteca Municipal do Sabugal e nas escolas do concelho. Todos os anos, os funcionários da autarquia usam heras, musgos e troncos de castanheiros recolhidos na natureza para criar um presépio natural que ocupa mais de 1.500 metros quadrados.