Projeto CitiLink, da UBI, vence Prémio Cidades e Territórios do Futuro

O projeto CitiLink, liderado pela Universidade da Beira Interior (UBI), em parceria com a Universidade do Porto, o INESC TEC e vários municípios, venceu o Prémio Cidades e Territórios do Futuro 2026 da APDC.

Financiado pelo PRR/Fundação para a Ciência e a Tecnologia, o CitiLink utiliza Inteligência Artificial para resumir e estruturar as atas municipais, facilitando o acesso dos cidadãos à informação pública e promovendo a transparência da democracia local.

Estão envolvidos neste trabalho os municípios da Covilhã, Fundão, Alandroal, Campo Maior, Guimarães e Porto, com a colaboração de outras entidades parceiras, como a Associação Porto Digital. Outra das vantagens apontadas pelos promotores é desenvolver algoritmos avançados para detetar assuntos relevantes, identificar posições políticas e gerar automaticamente resumos no contexto específico das atas municipais.

O galardão foi entregue a 7 de outubro de 2026 no Porto, destacando a inovação aplicada ao território.