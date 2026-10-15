Loja de vestuário OVS vai abrir no La Vie Guarda

O La Vie Guarda vai abrir uma nova loja de roupa na sexta-feira, 23 de outubro. Trata-se da OVS, uma marca italiana, com oferta de vestuário, calçado, roupa interior, acessórios, desporto e artigos de beleza/cosméticos para mulher, homem, bebé, criança e adolescente. A OVS inclui coleções próprias e marcas como Piombo, Les Copains, Altavia, B.Angel e Fagottino. A empresa italiana possui lojas em 35 países da Europa, América Latina e Ásia, com um total de mais de 1.300 pontos de venda.
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