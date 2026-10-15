Conselho Intermunicipal defende conversão da UPG em Universidade plena

O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMRBSE) deliberou, por unanimidade, manifestar o apoio à conversão da Universidade Politécnica da Guarda em Universidade, pelo «reconhecimento da importância estratégica deste processo para o desenvolvimento do território, o reforço do ensino superior e a valorização do Interior».

Carlos Condesso, presidente da CIMRBSE, sublinha a importância desta decisão para o futuro da região, uma vez que «representa uma oportunidade para reforçar o ensino superior, a investigação e a inovação nas Beiras e Serra da Estrela». A CIMRBSE sublinha que a «evolução académica e científica da instituição, expressa no alargamento da oferta formativa até ao nível de doutoramento, na qualificação do corpo docente e no desenvolvimento da investigação e de projetos de cooperação nacional e internacional, sustenta uma nova etapa deste percurso institucional».

Na sequência desta deliberação, a CIMRBSE formaliza o apoio à conversão da Universidade Politécnica da Guarda, em Universidade, e solicita ao Governo que, no âmbito das suas competências e procedimentos legalmente previstos, aprecie favoravelmente a iniciativa apresentada pela instituição.