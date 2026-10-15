GNR deteve homem por tráfico de estupefacientes durante ação de fiscalização rodoviária na Guarda

A GNR da Guarda anunciou a detenção de um homem de 23 anos, por tráfico de estupefacientes, durante uma ação de fiscalização rodoviária no concelho da Guarda.

A operação decorreu na passada terça-feira. «Os militares abordaram um veículo, tendo detetado um odor característico de produto estupefaciente proveniente do seu interior. No decorrer das diligências policiais foi possível apurar que o passageiro tinha na sua posse cocaína e haxixe», refere o Comando Territorial da GNR da Guarda em comunicado enviado a O INTERIOR.

A ação culminou com a apreensão de 27,5 doses individuais de cocaína, 5,4 doses individuais de haxixe e uma balança digital, na posse do passageiro. O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca da Guarda, para aplicação das medidas de coação.