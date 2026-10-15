Colóquio sobre a mulher agricultora esta quinta-feira em Pinhel

A propósito do ano Internacional da Mulher Agricultora, que se comemora em 2026, a cidade de Pinhel acolhe esta quinta-feira (21 horas) o colóquio “A Mulher Agricultora: Trabalho e Resiliência no Mundo Rural”.

O evento é promovido pelo município no auditório da Câmara Municipal e acontece no Dia Internacional da Mulher Rural. A sessão vai contar com testemunhos de Marta Machorro, Manuela Cruz e Olinda Marques, agricultoras do concelho de Pinhel, no distrito da Guarda. Aberta à comunidade, a conversa será complementada com uma reflexão mais técnica de representantes da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP). «A agricultura não se faz apenas de terra, sementes, máquinas e colheitas. Faz-se, sobretudo, de pessoas, conhecimento, dedicação e ligação ao território», sublinha a organização.