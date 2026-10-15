Associação de Municípios da Cova da Beira participa no projeto europeu IncluvIA

A Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) marcou presença, em Zamora, em iniciativas dedicadas à aplicação da Inteligência Artificial na inclusão, acessibilidade, capacitação e emprego, no âmbito do projeto europeu IncluvIA.

A AMCB participou na reunião do Comité de Pilotagem do IncluvIA, que reuniu os parceiros para avaliar o estado de execução do projeto, os principais resultados alcançados e preparar as próximas fases de implementação. A reunião incidiu sobre a consolidação da Rede IncluvIA e dos ecossistemas territoriais, o desenvolvimento da rede de centros “Neurone”, a formação e capacitação e a evolução da plataforma IncluvIA para a inserção laboral e o empreendedorismo. A Associação de Municípios participou ainda no Fórum Nacional de Inteligência Artificial e Acessibilidade Universal, integrando a mesa de trabalho dedicada ao tema “IA e Emprego Inclusivo”. Com esta participação, a AMCB reforça a sua intervenção no IncluvIA e o «trabalho de cooperação com os restantes parceiros, procurando trazer para o território novas competências, ferramentas e metodologias que valorizem a diversidade e proporcionem oportunidades para todos».

Em Portugal, a AMCB já está a «promover contactos e reuniões com instituições que trabalham diretamente nas áreas da inclusão, acessibilidade e valorização da diversidade, procurando envolver estas entidades na implementação do projeto e identificar de que forma as ferramentas desenvolvidas podem responder às necessidades concretas dos seus utilizadores».