A greve nacional da Administração Pública, que decorre esta sexta-feira, está a provocar constrangimentos no funcionamento de vários estabelecimentos de ensino da cidade da Guarda. Para já, estão encerradas a Escola Secundária da Sé, a Escola Básica de Gonçalo, a Escola de Santa Clara, escola da Póvoa do Mileu e a escola Carolina Beatriz Ângelo.

Em sentido contrário, a Escola Secundária Afonso de Albuquerque mantém-se em funcionamento regular, não tendo sido afetada, até ao momento, pela paralisação.

A adesão dos trabalhadores está a fazer-se sentir sobretudo nos estabelecimentos de ensino, num dia em que professores e funcionários não docentes foram chamados a participar na jornada de luta convocada pelas estruturas sindicais da Administração Pública.

A greve, com a duração de 24 horas, abrange trabalhadores de diversos setores do Estado, incluindo educação, saúde, administração local e serviços públicos.

Entre as principais reivindicações dos sindicatos estão aumentos salariais de, pelo menos, 15%, com um mínimo de 150 euros, a fixação da remuneração base da Administração Pública nos 1.150 euros e o aumento do subsídio de refeição para 13 euros.

A paralisação constitui também um protesto contra a proposta de Orçamento do Estado para 2027, que as estruturas sindicais consideram insuficiente para responder à perda de poder de compra dos trabalhadores e à necessidade de valorização dos serviços públicos.

Na Guarda, a situação poderá ainda sofrer alterações ao longo do dia, à medida que se conheça a adesão à greve noutros serviços e estabelecimentos públicos.