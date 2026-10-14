Laboratório de Capacitação e Incubação das Beiras e Serra da Estrela realizou-se em Pinhel

O quarto Laboratório de Capacitação e Incubação da I3S BSE – Incubadora Itinerante para o Empreendedorismo de Impacto, realizou-se no Pavilhão de Multiusos de Pinhel, na passada quinta-feira.

A iniciativa reuniu 28 participantes para um dia dedicado ao «desenvolvimento de projetos, à partilha de experiências e à criação de novas ligações no território». O laboratório foi coorganizado pela Associação Aldeia dos Girassóis, pela Value Flow e pela Business as Nature, no âmbito do projeto I3S BSE, com o apoio do município de Pinhel e da Hawk Stars NGO. A atividade teve como objetivo «reforçar as competências dos empreendedores e aproximar projetos, organizações e agentes locais, promovendo oportunidades de colaboração com potencial para gerar impacto social, económico e ambiental», indicou a organização. A iniciativa contou com a presença de representantes dos municípios de Mêda, Figueira de Castelo Rodrigo e Pinhel, bem como da Associação InovTerra, da Hawk Stars NGO e do NERGA, evidenciando a importância da articulação entre diferentes entidades na dinamização do ecossistema regional de empreendedorismo e inovação.