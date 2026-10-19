Investigadores da Universidade Politécnica da Guarda premiados pela revista científica “Sports”

A atividade desportiva aumenta a satisfação com a vida dos jovens, é a conclusão de um estudo de investigadores da Universidade Politécnica da Guarda (UPG) que venceu o prémio de melhor artigo científico publicado na revista “Sports”.

O estudo sobre os efeitos da prática desportiva na inteligência emocional, autoestima e satisfação com a vida dos jovens foi desenvolvido por Miguel Fernandes, Pedro Esteves e Teresa Fonseca, docentes do Departamento de Desporto da UPG.

Os investigadores integram o SPRINT – Centro de Investigação e Inovação em Desporto, Atividade Física e Saúde e contaram com a colaboração de Aristides Rodrigues, investigador e docente da Universidade de Coimbra.

«Os resultados obtidos proporcionam novas perspetivas sobre os potenciais mecanismos emocionais e psicológicos subjacentes à associação entre a participação desportiva dos jovens e a satisfação com a vida», afirmou Miguel Fernandes, principal responsável pelo estudo, citado num comunicado da UPG enviado a O INTERIOR.

O estudo analisou os efeitos comparativos de diferentes tipos de envolvimento desportivo – em equipa, individual e não participação – nas diferentes variáveis selecionadas.

A investigação envolveu uma amostra de 1.053 adolescentes portugueses (612 raparigas e 441 rapazes), com idades entre os 12 e 18 anos, que preencheram instrumentos de autoavaliação, de autorresposta e de perceção da inteligência emocional.

«O estudo concluiu que a participação em desportos juvenis organizados contribui para o desenvolvimento de dimensões específicas da inteligência emocional, nomeadamente a utilização das emoções e da autoavaliação emocional», adiantou a UPG.

Estas, por sua vez, conduzem «a níveis mais elevados de autoestima e de satisfação com a vida». O trabalho revelou também que, «tanto a participação em desportos coletivos, como individuais, está associada a níveis mais elevados de utilização das emoções, quando comparada com adolescentes não praticantes de qualquer atividade desportiva».

Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR