Secundária da Sé na Guarda encerrada devido à greve dos trabalhadores não docentes

A Escola Secundária da Sé na Guarda está encerrada devido à greve dos trabalhadores não docentes, convocada pelo Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação (SINAPE).

Neste Agrupamento, a escola do Bairro da Luz também se encontra fechada.

No Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque apenas encerrou a Escola Básica do Espirito Santo.

A greve desta segunda-feira abrange assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos especializados e superiores que desempenham funções nos estabelecimentos de ensino.

Entre as principais reivindicações está a criação de carreiras próprias, adaptadas à especificidade das funções exercidas por estes profissionais.

Em comunicado, o SINAPE denuncia que os trabalhadores «encontram-se em regime de precariedade consecutiva, sem carreira, sem progressão e sem reconhecimento funcional na administração pública». A paralisação tem a duração de 24 horas, podendo continuar a afetando o funcionamento de várias escolas ao longo do dia.