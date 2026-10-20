Covilhã celebra hoje 156 anos de elevação a cidade com homenagens a várias personalidades e uma empresa

O município da Covilhã comemora esta terça-feira os 156 anos de elevação a cidade.

A efeméride está a ser assinalada durante este mês e tem como ponto alto a sessão solene do Dia da Cidade, a realizar hoje, a partir das 15h30, nos Paços do Concelho, com homenagens a 12 personalidades, instituições e empresas.

Entre elas, a entrega da chave da cidade ao ator Ruy de Carvalho, de 99 anos, que se estreou nos palcos aos 10 anos na Covilhã. À noite (21h30), o Teatro Municipal da Covilhã recebe o espetáculo “Ruy, A História Devida”, com Ruy de Carvalho e Luís Pacheco.

A autarquia presidida por Hélio Fazendeiro (PS) vai entregar a medalha de mérito municipal à empresa têxtil “A Penteadora”, sediada em Unhais da Serra desde 1930. A nível individual, serão distinguidos Ascensão Simões, professora, antiga diretora da Secundária Campos Melo, reitora e fundadora da Universidade Sénior da Covilhã; Francisco Elias, médico que se aposentou recentemente; Luzia Mendes, histórica operária têxtil; e José Mendes, histórico alfaiate da cidade.

A comissão de pais do Colégio das Freiras e os cinco bombeiros (Gonçalo Gomes, Júlio Semedo, Paulo Abreu e Tiago Ramos), que sofreram um acidente nos incêndios de agosto de 2025 que vitimou Daniel Agrelo, que será homenageado a título póstumo, serão outros dos agraciados.

A Câmara da Covilhã vai também homenagear, a título póstumo, o professor Sérgio Saraiva, que faleceu no verão.