Ronaldo suspenso 30 dias da seleção e multado em 255 euros

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sancionou Cristiano Ronaldo com 30 dias de suspensão e uma multa de 255 euros por ter abandonado o estágio da seleção nacional na Dinamarca.

O castigo foi divulgado esta segunda-feira. O capitão da seleção das quinas já estava suspenso preventivamente. Em comunicado, a secção não profissional do CD da FPF revelou julgar totalmente procedente a acusação e, em consequência, aplicar o artigo 160º do Regulamento Disciplinar, «por uma vez e a título doloso (…) aplicando-lhe, em consequência, a sanção de suspensão por 30 dias e, acessoriamente, a sanção de multa que se fixa em 2,5 UC [unidade de conta], ou seja, 255 euros».

Ronaldo incorria numa suspensão entre um e seis meses e uma multa, por ter abandonado a seleção portuguesa, em 30 de setembro, durante o estágio de preparação para os jogos do Grupo A4 da Liga das Nações frente à Dinamarca e à Noruega.