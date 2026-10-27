EcoRaia realiza-se em Salamanca a 7 e 8 de novembro

A 10ª edição da EcoRaia regressa de 7 a 8 de novembro ao Recinto de Feiras de Salamanca, em Espanha, aliando produtos locais, gastronomia, cultura e promoção turística dos dois países vizinhos.

O evento vai reunir 70 produtores (43 de Portugal e 27 de Espanha) que vão montar no recinto da EcoRaia 100 stands com produtos regionais dos dois países. Em foco vão estar produtos como «vinho, azeite, doçaria, mel, queijo, enchidos, artesanato», que costumam estar entre os mais procurados na EcoRaia, segundo lembrou Miguel Gavinhos, presidente da direção da Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB).

À gastronomia, a 10ª edição da EcoRaia vai aliar a cultura e tradições portuguesas e espanholas com demonstrações de jogos tradicionais, grupos de música folclore, fado, o típico magusto português com jeropiga portuguesa e provas de presunto ibérico, carne jarmelista, entre outros produtos endógenos portugueses e espanhóis.

Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.