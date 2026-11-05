Gasóleo deverá baixar 9 cêntimos por litro e gasolina 11,5

Os combustíveis deverão registar grandes descidas nos preços na próxima semana, com o gasóleo a descer cerca de 9 cêntimos por litro e a gasolina a diminuir 11,5 cêntimos por litro.

A alteração resulta da descida das cotações internacionais dos produtos petrolíferos, mas também da valorização do euro face ao dólar. O reforço da moeda europeia contribuiu igualmente para a redução dos preços dos combustíveis.

A informação chega no dia em que se ficou a saber que os preços do petróleo registaram uma forte descida, na sequência da vitória expressiva dos democratas nas eleições intercalares dos Estados Unidos. Segundo especialistas, a queda reflete as expectativas de que Donald Trump terá agora menos margem para avançar com uma agenda agressiva, incluindo a continuação da guerra contra o Irão.