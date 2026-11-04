Petição pela criação de um Centro Oncológico na Beira Interior tem mais de 9.300 assinaturas

A petição pela criação de um Centro Oncológico na Beira Interior, já foi subscrita por mais de 9.300 pessoa, sendo 6.262 online, 453 no site da Assembleia da República e 2.612 de forma presencial. Os números são dados a conhecer pela promotora da mesma, Magna Lourenço, deputada independente da Covilhã, que salienta que «nem todas as assinaturas poderão ser validadas pela Assembleia da República devido às exigências legais», mas que este número «mostra bem a importância» do Centro Oncológico para a região. Magna Lourenço refere que «mais de nove mil pessoas disseram que ter cancro não pode custar mais por se viver na Beira Interior. Uma mensagem que já ninguém a pode ignorar».

A promotora da petição acrescenta que «a recolha continua até estarem reunidas as assinaturas de todos os autarcas da região, seguindo depois a petição para a Assembleia da República».

Magna Lourenço realça que «antes da reunião de 22 de outubro na Assembleia da República, motivada por uma carta aberta de várias associações de doentes oncológicos, Miriam Brice, presidente da associação Careca Power, reuniu com a autora da petição, que lhe passou toda a informação sobre a situação oncológica da Beira Interior. Segundo a associação, a Comissão de Saúde indicou que já tem conhecimento da petição, que reconhece a situação oncológica da Beira Interior como um problema e que vai reunir com os peticionários para a analisar melhor. O facto da Assembleia da República «já conhecer a situação e reconhecer que se trata de uma necessidade real é, para nós, uma vitória», afirma Magna Lourenço.

Para já, a deputada na assembleia municipal da Covilhã resolveu criar o Movimento Oncológico da Beira Interior (MOBI). «Como uma petição pode demorar um ano ou mais a ser debatida, e para que o tema não fique na gaveta, o MOBI dará origem a uma associação regional».

«Cada mês será dedicado a um tipo de cancro e à sua cor, com uma atividade junto da comunidade e presença nas festas e eventos da região. O MOBI é aberto a todos, doentes oncológicos ou não. No site é possível conhecer o projeto e inscrever-se como voluntário ou para a equipa de coordenação», explica. A petição online pode ainda ser subscrita em https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT132637.