Homem detido em Pinhel por posse ilegal de armas e arma proibida

A GNR deteve um homem de 64 anos esta terça-feira, no concelho de Pinhel, por posse ilegal de armas e arma proibida.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, o suspeito foi detido por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Pinhel no âmbito de uma investigação, «que decorria há cerca de dois meses, pelo crime de ameaça agravada».

Os militares deram cumprimento a uma busca domiciliária, durante a qual foram apreendidas uma caçadeira de calibre 12 mm, uma pistola de calibre 6,35 mm, um boxer e 74 munições de diversos calibres.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Trancoso.