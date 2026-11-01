Município do Sabugal disponibiliza 90 mil euros para apoio técnico ao setor agropecuário

O Município do Sabugal disponibilizou um apoio de cerca de 90 mil euros ao setor agropecuário, na comparticipação de encargos com serviços técnicos destinados à gestão do passaporte sanitário dos efetivos pecuários do concelho.

A medida abrange cerca de 25 mil animais, entre bovinos e pequenos ruminantes, e pretende apoiar os produtores locais, tendo em conta a importância da atividade na economia do concelho.

A autarquia estabeleceu um protocolo de colaboração com a AcriSabugal (Associação de Criadores de Ruminantes e Produtores Florestais do concelho), entidade responsável pela certificação dos efetivos pecuários.