Sp. Covilhã surpreendido em casa pelo Caldas na Liga 3

O Sporting da Covilhã tarda em encontrar o caminho das vitórias e da tranquilidade na Série B da Liga 3. No domingo somou mais uma derrota, por 1-0 na receção ao Caldas, em jogo da 8ª jornada.

O jogo teve bom ritmo na primeira parte, embora sem grandes oportunidades de golo para os dois lados. Foram os locais quem criou mais perigo e tiveram mais remates neste período. A melhor jogada aconteceu aos 45’, com um remate à entrada da área, de primeira, de Innusah, a ser bloqueado no limite por um jogador visitante. O Covilhã entrou melhor para a segunda parte, mas os defesas do Caldas continuavam intransponíveis. Como quem não marca sofre, os visitantes fizeram funcionar o marcador aos 53’, com o ponta de lança Gonçalo Chaves a finalizar certeiro um passe de Guilherme Pio.

Os serranos tentaram responder, mas notou-se mais dificuldade depois de ficar em desvantagem. Aos 77’, Cheikh Niang podia ter empatado, só que Duarte Almeida opôs-se bem. Aos 83’ foi um defesa visitante que impediu Martim Peixoto de marcar. Os “leões da Serra” bem tentaram a igualdade até ao final do jogo, mas faltou-lhes discernimento e pontaria para tal. O Sp. Covilhã continua no 8º e antepenúltimo lugar da Série B com 7 pontos, em igualdade pontual com o Vitória de Sernache, e este domingo viaja até Loulé para defrontar o Louletano, 7º com oito pontos.