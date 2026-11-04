Covilhanense Laura Ramos é vice-campeã nacional de juniores de Patinagem artística

Laura Ramos, da Academia de Patinagem da Covilhã, sagrou-se, na quinta-feira, vice-campeã nacional de patinagem artística – 2ª Divisão, no escalão de juniores, tornando-se a primeira atleta do clube a alcançar este resultado.

Depois de conseguir o apuramento para o Nacional logo no primeiro Open da época, a jovem covilhanense confirmou, na principal competição nacional da sua divisão, a evolução e a qualidade do trabalho desenvolvido. Em comunicado enviado a O INTERIOR, a Academia de Patinagem da Covilhã realçou que esta medalha de prata representa «a demonstração de que é possível alcançar resultados de relevante expressão nacional a partir do interior do país, apesar das dificuldades e limitações que continuam a condicionar o desenvolvimento da actividade desportiva nestes territórios». O clube já felicitou a atleta e a sua equipa técnica por este «extraordinário resultado» e reafirmou «o compromisso de continuar a promover o desenvolvimento da patinagem artística e a criar oportunidades de crescimento e valorização desportiva para os seus praticantes».