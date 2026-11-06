Aida Fazendeiro é a nova presidente do Banco Alimentar Contra a Fome da Cova da Beira

O Banco Alimentar Contra a Fome da Cova da Beira (BACB) elegeu novos órgãos sociais para o mandato 2026-2029.

A nova direção é presidida por Aida Fazendeiro, tendo como vice-presidente Agostinho Janeira e como tesoureiro Paulo Pinheiro, anterior presidente da direção. A Mesa da Assembleia Geral passa a ser presidida por José Pires Manso, acompanhado por João Maximino Fernandes (vice-presidente) e Ângela Dias (secretária). Já o Conselho Fiscal é liderado por Luís Brito Dias. Os novos dirigentes foram eleitos numa Assembleia Geral que assinalou a «continuidade do compromisso da instituição com o combate à fome e ao desperdício alimentar na região», explica a organização.

O BACB refere que a nova equipa assume funções com o objetivo de «dar continuidade e reforçar o trabalho desenvolvido, assente nos princípios da solidariedade, proximidade e apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade social».

A instituição pretende continuar a mobilizar voluntários, parceiros, doadores e a comunidade, mantendo a recolha e distribuição de excedentes alimentares e a realização de campanhas de angariação de alimentos, através de uma rede de instituições parceiras que apoia famílias e pessoas carenciadas da região.