Bombeiros de Vila Franca das Naves acolhem nova unidade local de formação

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários (AHBV) de Vila Franca das Naves e a Escola Nacional de Bombeiros (ENB) formalizaram, esta terça-feira, a assinatura do protocolo de cooperação que estabelece a criação da Unidade Local de Formação (ULF) nas instalações da corporação.

O acordo tem como objetivo regular a cedência e utilização do espaço da AHBV de Vila Franca das Naves para o desenvolvimento de atividade formativa contínua destinada a bombeiros e a outros agentes de proteção civil. «A instalação distrital das ULF insere-se numa estratégia de resposta eficiente e eficaz, à necessidade de ministrar formação especialmente para o ingresso, acesso à carreira de Bombeiros e atualizações», refere a Associação Humanitária em comunicado enviado a O INTERIOR. A estrutura vai funcionar como polo de formação prática em áreas como incêndios urbanos e industriais, incêndios florestais, liderança e motivação humana e acidentes com matérias perigosas. «Esta implementação resultou da vontade da nossa associação e da centralidade de Vila Franca das Naves, podendo constituir-se num importante recurso de formação para rentabilizar os recursos humanos e logísticos envolvidos no processo formativo», é referido. O projeto contou com o apoio financeiro do município de Trancoso.