Políticas ambientais da Junta do Baraçal premiadas pela Quercus

A Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza atribuiu o prémio Quercus 2026, na categoria coletiva, à Junta de Freguesia do Baraçal, no concelho do Sabugal, pelo «pioneirismo» na implementação de várias políticas ambientais e pelo «forte compromisso» com a sustentabilidade.

Em causa está a não utilização de herbicidas na limpeza urbana há mais de duas décadas, a produção descentralizada de energia renovável e a gestão sustentável dos espaços verdes, justifica a Quercus. Em comunicado, a associação ambiental destaca outras medidas adotadas pela Junta de Freguesia do Baraçal, nomeadamente «a produção de energia solar; a eletrificação da frota pública; a escolha de espécies vegetais resistentes à seca, resultando num conjunto de benefícios ambientais que vão desde a diminuição do recurso aos combustíveis fósseis à proteção dos solos e dos recursos hídricos».

Para Alexandra Azevedo, presidente da direção nacional da Quercus, os galardoados «são exemplos de como a mudança pode começar numa escala pequena e evoluir, a partir daí, para uma dimensão regional ou até mesmo nacional». Para a responsável, casos como o do Baraçal são exemplos de «compromisso, pioneirismo e de envolvimento cívico, em prol de melhorias efetivas na gestão e na valorização do nosso território e dos recursos naturais». O Prémio Quercus 2026 foi entregue à Junta do Baraçal no último sábado, durante as comemorações do 41º aniversário da Associação Nacional de Conservação da Natureza.