Sub17 de Portugal, Espanha, Itália e Áustria jogam torneio internacional de andebol em Almeida, Figueira, Mêda e Pinhel

As seleções sub17 masculinas de Portugal, Espanha, Itália e Áustria vão disputar o torneio internacional de andebol NXT Cup, que vai decorrer de quinta-feira a sábado em Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda e Pinhel.

Os jovens portugueses têm encontro marcado com a Áustria no Pavilhão Multiusos de Pinhel esta quinta-feira (19 horas), jogam no dia seguinte com Itália, à mesma hora, no pavilhão municipal da Mêda e terminam a participação no NXT Cup no sábado (17h30) frente à Espanha, no Pavilhão dos Desportos de Figueira de Castelo Rodrigo. Recorde-se que a seleção do país vizinho ocupa atualmente o terceiro lugar do ranking Young Age Categories, no qual Portugal surge na sexta posição, enquanto Itália e Áustria têm evoluído bastante nos escalões jovens do andebol europeu.

Os restantes jogos desta competição são Itália-Espanha (quinta-feira, 15 horas, Pavilhão Multiusos de Pinhel), Espanha-Áustria (sexta, 15h30, pavilhão municipal de Almeida) e Itália-Áustria (sábado, 15 horas, Pavilhão dos Desportos de Figueira de Castelo Rodrigo). O torneio internacional de andebol NXT Cup é organizado pela Associação de Andebol da Guarda, com o apoio dos municípios envolvidos e em parceria com a Federação de Andebol de Portugal. A entrada é livre.