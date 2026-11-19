As energias renováveis estão a ganhar espaço em várias regiões de Portugal, incluindo territórios que há muito enfrentam dificuldades económicas. Mas até que ponto os investimentos em energia solar, eólica e outras fontes limpas podem criar novas oportunidades para as populações rurais?

Uma nova atividade económica fora dos grandes centros

Durante décadas, muitas localidades do interior português perderam habitantes, empresas e serviços. A concentração de oportunidades nas cidades levou milhares de pessoas a procurar emprego noutros pontos do país ou no estrangeiro. Atualmente, a expansão das energias renováveis poderá ajudar a alterar parte desta realidade.

A instalação de parques solares e eólicos exige terrenos, infraestruturas, manutenção e trabalhadores especializados. Estas necessidades podem gerar receitas para proprietários, criar empregos e trazer novas empresas para concelhos onde a atividade económica é reduzida.

Além disso, a instabilidade dos mercados energéticos internacionais tem reforçado o interesse por fontes de produção nacionais. Indicadores como a cotação bren, associados à evolução do preço do petróleo, ajudam a perceber como as oscilações dos combustíveis fósseis continuam a influenciar os custos da energia e as decisões de investimento.

Para Portugal, produzir mais eletricidade a partir de recursos próprios representa também uma oportunidade para diminuir a exposição a essas oscilações.

O potencial dos terrenos agrícolas e florestais

Uma das vantagens de várias regiões rurais portuguesas é a disponibilidade de espaço para desenvolver projetos energéticos. Terrenos com menor produtividade agrícola podem, em determinadas condições, receber instalações solares sem comprometer atividades essenciais.

Contudo, esta possibilidade exige planeamento. Um parque fotovoltaico pode proporcionar rendimentos regulares ao proprietário de um terreno, mas também limitar utilizações futuras desse espaço.

Existem alternativas que procuram conciliar as duas atividades. Os sistemas agrivoltaicos, por exemplo, permitem combinar painéis solares com determinadas culturas agrícolas ou com o pastoreio.

Esta abordagem poderá ser particularmente interessante para explorações que enfrentam dificuldades devido aos custos de produção ou às condições climáticas.

Ainda assim, nem todos os terrenos são adequados. A localização, a disponibilidade de água, o tipo de cultivo e as características do projeto determinam se esta combinação faz sentido.

Emprego local: uma oportunidade com limitações

A criação de postos de trabalho é frequentemente apresentada como uma das principais vantagens dos investimentos em renováveis. Durante a construção de um parque solar ou eólico, são necessários profissionais de diferentes áreas, desde operadores de máquinas a eletricistas e técnicos de instalação.

O problema surge depois da conclusão das obras.

Muitas destas instalações funcionam com equipas relativamente pequenas, pelo que o número de empregos permanentes pode ser bastante inferior ao registado durante a construção.

Para que os benefícios sejam mais duradouros, será importante desenvolver atividades complementares. Empresas de manutenção, serviços técnicos, transporte e formação profissional podem ajudar a criar um pequeno ecossistema económico em torno destes projetos.

Os municípios também poderão colaborar com escolas profissionais e instituições de ensino superior para preparar trabalhadores locais.

Energia mais barata para atrair empresas

O impacto das renováveis nas zonas rurais não depende apenas da eletricidade produzida. Uma questão igualmente importante é perceber quem beneficia dessa produção.

Imagine-se uma pequena empresa agroalimentar no Alentejo que necessita de energia para refrigerar, transformar e armazenar produtos. Se conseguir reduzir a sua fatura elétrica através de produção própria ou de uma comunidade de energia, poderá melhorar a sua competitividade.

O mesmo princípio aplica-se a cooperativas agrícolas, unidades industriais e pequenas empresas de serviços.

As comunidades de energia renovável oferecem uma possibilidade interessante, permitindo que diferentes participantes produzam e partilhem energia de acordo com as regras aplicáveis.

No entanto, a concretização destes projetos depende de investimento inicial, condições técnicas e processos administrativos que nem sempre são simples.

Os riscos de um crescimento pouco equilibrado

A expansão das renováveis também levanta preocupações entre as populações locais.

A ocupação de grandes áreas, as alterações na paisagem e os possíveis impactos na biodiversidade podem provocar resistência, sobretudo quando os moradores consideram que recebem poucos benefícios.

Existe ainda o risco de os projetos gerarem receitas para investidores externos sem contribuírem significativamente para a economia dos concelhos onde estão instalados.

Por isso, a participação das comunidades nas decisões é fundamental. A transparência dos contratos, a proteção dos terrenos agrícolas e a definição de contrapartidas locais podem ajudar a construir relações mais equilibradas.

Uma oportunidade que precisa de estratégia

As energias renováveis não vão resolver, por si só, o envelhecimento da população, a falta de transportes ou o encerramento de serviços no interior.

Podem, contudo, tornar-se uma peça importante de uma estratégia mais abrangente de desenvolvimento rural.

O verdadeiro sucesso não deverá medir-se apenas pela quantidade de eletricidade produzida, mas também pelas empresas que permanecem nas regiões, pelos empregos criados e pelas oportunidades oferecidas às gerações mais jovens.

Se Portugal conseguir ligar a transição energética às necessidades concretas dos seus territórios, o crescimento das renováveis poderá representar muito mais do que uma mudança na forma de produzir energia.