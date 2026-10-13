Inflação sobe para 3,6 por cento

A inflação acelerou para 3,6 por cento em setembro, em termos homólogos, o que compara com uma taxa de 3,3 por cento no mês anterior, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que confirmam a estimativa rápida.

«A aceleração do IPC (Índice de Preços no Consumidor) é explicada pelo aumento do preço dos combustíveis», indica o INE. O índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 15,3 por cento (12,2 por cento no mês anterior), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados acelerou para 3,7 por cento (3,4 por cento em agosto).