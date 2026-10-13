Aqueduto Eventos em Póvoa de Varzim: espaços, restaurante e reservas

O Aqueduto Eventos fica em Terroso, no concelho da Póvoa de Varzim, e recebe casamentos em diferentes espaços. Pode falar com a equipa para organizar o evento de ponta a ponta, tendo em conta o número de convidados e o tipo de celebração, escolher uma sala disponível, definir o menu e calcular o orçamento total.

Como chegar e contactar o Aqueduto Eventos

A quinta fica na Rua Alto das Póvoas, 96, junto à EN 205, em Terroso. Para a encontrar no mapa, use as coordenadas 41.422465, -8.730948. Pode pedir informações ou marcar uma visita pelo +351 252 298 130 ou através do email geral@aquedutoeventos.com. Ao contactar a equipa, indique a data pretendida, o tipo de celebração e o número aproximado de convidados para receber uma proposta adequada.

O que fazer na Póvoa antes ou depois do casamento?

Se alguns convidados ficarem na cidade, podem aproveitar a praia, jantar na Póvoa ou assistir a um espetáculo no Casino da Póvoa, que também tem salas de jogo. Também pode jogar no casino online Portugal enquanto está sentado no miradouro.

Quinta Aqueduto: salas e jardins

A quinta tem um salão principal para a cerimónia civil e o jantar, uma sala de aperitivos envidraçada e dois jardins: um principal e outro mais resguardado, indicado para fotografias de grupo. Há ainda quartos no piso superior para os noivos se prepararem. Se chover, os aperitivos podem passar para a sala envidraçada, que recebe luz natural.

O Aqueduto Eventos tem capacidade para acolher até 300 convidados em jantar sentado e até 400 convidados no formato cocktail. Para eventos na época alta aos fins de semana, é necessário ter em conta um número mínimo que ronda os 80 a 100 convidados.

Aqueduto Restaurante: menus e ementas

O Aqueduto destaca-se pela sua elevada fasquia gastronómica, combinando cozinha tradicional e contemporânea. As ementas completas custam em média entre 120 € e 160 € por pessoa (+IVA) e incluem welcome drink com cocktails e aperitivos de jardim (estações fixas de marisco, tábuas de queijos e showcooking). A refeição principal é composta por prato de peixe (como robalo ou bacalhau), prato de carne (vitela assada ou tornedó) e buffet variado de sobremesas. Está incluído bar aberto com marcas premium, seleção de vinhos do Douro e Verdes, digestivos e o bolo dos noivos com espumante. À noite, o serviço contempla a ceia com caldos e petiscos quentes. Para crianças (50% do valor) e convidados com restrições alimentares (vegans, vegetarianos ou celíacos), existem menus dedicados sem custo extra. A sessão de degustação prévia do menu é gratuita para os noivos.

Como reservar uma data no Aqueduto Eventos

Para garantir a vossa data no Aqueduto Eventos, o primeiro passo é contactar a equipa por telefone ou e-mail, indicando a data pretendida e o número estimado de convidados. Recomenda-se agendar uma visita presencial à quinta para conhecer as instalações e solicitar uma proposta escrita detalhada. Após a visita, confirmem o prazo em que a data fica pré-reservada sem compromisso. Para formalizar a reserva, é necessária a assinatura do contrato e o pagamento de um sinal (adjudicação). Esclareçam previamente as condições e prazos de pagamento restantes, a política de cancelamento ou reagendamento e todos os serviços e equipamentos incluídos no pacote final contratado.