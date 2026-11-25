A Academia do Poder Local dos Autarcas Social-Democratas (ASD) está de regresso à Guarda este fim de semana e vai contar com a participação do primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, no encerramento do iniciativa no domingo.

A Academia do Poder Local vai reunir os eleitos locais do PSD de todo o país para debater as principais reformas da governação autárquica e lançar as comemorações nacionais dos 50 anos das primeiras eleições autárquicas democráticas.

Até domingo, serão abordadas matérias como o financiamento das autarquias, a descentralização, a habitação, a contratação pública, o ordenamento do território e a inteligência artificial.

Entre os oradores desta edição estão os ministros Gonçalo Matias, da Reforma do Estado; Manuel Castro Almeida, da Economia e da Coesão Territorial; e Carlos Abreu Amorim, dos Assuntos Parlamentares, além do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado.

A sessão de abertura da VIII Academia do Poder Local, que vai decorrer numa unidade hoteleira da Guarda, está marcada para as 19:00 de sexta-feira.

A Academia do Poder Local dos ASD contará também com a participação dos presidentes da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Pedro Pimpão, da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), Francisco Brito, e da Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM), Fernando Santos Pereira.