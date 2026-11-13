«Estamos a afirmar o território através da qualidade dos seus produtos, do seu vinho e sabores»

P – Quais são os destaques desta 11ª edição do Beira Interior – Vinhos & Sabores?

R – Em equipa que ganha não se mexe, como se costuma dizer na gíria futebolística, e é isso que temos sentido no histórico do evento. A organização é do agrado de quem está a expor, de quem o visita e, portanto, vamos mantendo a estrutura dando sempre algumas notas de novidade. E essas novidades este ano são já substanciais, com a introdução, nomeadamente de uma masterclass de pintura com vinho, do jantar vínico no sábado à noite e da participação de nomes de referência que nos permitem reforçar este “apport” técnico que queremos dar nos “showcookings” e nas provas comentadas. É a primeira vez que vamos ter dois “chefs” com estrela Michelin e é este o investimento que temos feito na capacitação e na qualidade do evento. Isto para que quem nos visita também sinta que estamos a afirmar o território, afirmando essencialmente a qualidade dos seus produtos, a qualidade do seu vinho, a qualidade dos seus sabores. A maior parte dos expositores são de vinho, mas o evento não se esgota no vinho. Temos connosco os produtores de queijo, de azeite, de mel e de enchidos e isso permite-nos afirmar o território na sua globalidade, o que é muito importante para a dinâmica do Beira Interior – Vinhos & Sabores.

P – O Beira Interior – Vinhos & Sabores é também uma homenagem a esses produtores?

R – Somos 20 concelhos da Beira Interior. É um território essencialmente rural onde há pessoas que se movem para valorizar, para acrescentar valores à economia, ao território e aos seus agentes. A nós cabe-nos reconhecer esse valor, afirmá-lo e dar-lhe ainda mais divulgação por forma a que também possamos valorizar do ponto de vista económico os produtos, porque, do ponto de vista da qualidade, eles são o que são e reconhecidos por todos. Mas também é preciso dar-lhes maior dimensão económica para que, na cadeia de valores, quem os produz possa também ser devidamente recompensado.

P – Vamos na 11ª edição. Qual é o segredo para manter este evento e dar-lhe ainda mais relevo no panorama regional?

R – O segredo é a riqueza e a qualidade dos nossos produtos e depois a motivação é o caminho que ainda está por percorrer, porque percebemos a dimensão e a importância que estes produtos têm para a nossa economia. Precisamos de levar o evento para além das fronteiras da Beira Interior e é todo esse trabalho que ainda está por fazer que vamos fazendo ano após ano. Além de todo o caminho que ainda temos que percorrer, há também a motivação que precisamos para continuar a investir neste certame e para continuar a trazer cada vez mais motivos de interesse ano após ano.

P – O que representa ter “chefs” de renome e o primeiro “master of wine” português no Beira Interior – Vinhos & Sabores?

R – Quer dizer um acréscimo de qualidade muito significativo. É verdade que nenhum destes “chefs” é da Beira Interior. Temos o Dão, Trás-os-Montes e o nosso “master of wine”, mas nós olhamos para o território como um todo e percebemos que, recorrendo aos “chefs” conceituados de outras proveniências, vamos contribuir para afirmar ainda mais os nossos produtos endógenos. Eles vão pegar nos nossos produtos endógenos e vão trabalhá-los no sentido também de deixar claro toda a sua riqueza e qualidade e, portanto, é trabalhar com os melhores para também conquistar.

P – A Câmara de Pinhel tem uma ideia do número de visitantes que têm passado pelo Centro Logístico nas edições anteriores?

R – A feira não tem como objetivo ser um evento de grande dimensão, de massas, quer em termos de expositores ou de visitantes. Este mundo dos vinhos e dos sabores é algo mais segmentado, mais setorial, mas é nossa vontade chegar cada vez mais longe e é para esse objetivo que continuamos a trabalhar. É óbvio que queremos chegar a novos públicos, ano após ano, é isso que nos leva a investir no Beira Interior – Vinhos & Sabores. Há onze edições que temos conseguido, começámos com um projeto que era tremendamente ambicioso e foi essa ambição e esse arrojo que também nos trouxe até hoje. Desde então temos percorrido etapas que nos levam a conseguir cada vez mais notoriedade e também que os produtores tenham cada vez mais interesse em estar presentes.

P – Acredita que o Beira Interior – Vinhos & Sabores tem contribuído para haver mais união e uma identificação entre os produtores da região?

R – Eu acho que há essencialmente riqueza, no produto, na diversidade do produto. Temos vinhos com um “terroir” mais à base de xisto, temos vinhos mais graníticos, temos vinhos de solos com maior presença de areia. É nesta riqueza que está a capacidade de afirmar um território que tem um produto com imensas características diversas e é essa diversidade e essa riqueza que nos permite, num palco único, que é o Beira Interior – Vinhos & Sabores, ter presentes todos os produtores e dá-los a conhecer aos nossos visitantes. Não se trata tanto de competição, é a afirmação pela diferença, por sabores únicos, por paladares diferentes e singulares que, ano após ano, na avaliação que fazemos do evento, concluímos que vale muito a pena continuar a fazer esta aposta.

P – A novidade do jantar vínico pode ser um ponto de partida também para promover essa aproximação?

R – O jantar vínico faz todo o sentido porque estamos num espaço onde temos os sabores da Beira Interior, os nossos produtos endógenos, a que acrescentamos o vinho. Vamos juntar tudo à mesma mesa e com este “apport” técnico que temos instalado no evento, nomeadamente através da participação da Associação dos Escanções de Portugal, vamos fazer a degustação de uma ementa tipicamente beirã, que já está pronta, com a presença dos cogumelos, tão característicos no outono, do azeite e de outros produtos endógenos ricos da nossa região. Como não poderia deixar de ser, teremos também um bocadinho de Pinhel, nomeadamente com a degustação das cavacas. Como diz o engenheiro António Ventura, que é uma referência no mundo da gastronomia e dos vinhos, vamos fazer “a maridagem” perfeita destes sabores com os vinhos únicos da Beira Interior.

P – Qual é o investimento na realização do Beira Interior – Vinhos & Sabores?

R – O investimento não é extraordinariamente significativo para quem está nos patamares de outros eventos. Fazemos sempre algo muito caseiro, com o empenho dos trabalhadores da Câmara Municipal, que são quem monta a feira. Nós fazemos apenas o aluguer das estruturas que não temos. A realização do Beira Interior – Vinhos & Sabores é um investimento muito fácil de acomodar, porque todos estes investimentos paralelos em nomes para as sessões de “showcooking” e para as provas de vinho são muito razoáveis. Nas contas finais, é um investimento que vale muito a pena comparado com a visibilidade que damos a toda a região. O orçamento desta edição ainda não está fechado, mas é público e vai ser divulgado a seu tempo.

P – O Beira Interior – Vinhos & Sabores também está a ser promovido em Espanha, qual é a expetativa?

R – Tal como nas edições anteriores, o certame foi promovido no país vizinho e tem atraído os nossos irmãos espanhóis. Por isso, estamos a contar com mais uma boa presença de espanhóis que vêm, uma vez mais, apreciar toda a qualidade dos nossos produtos. Somos povos irmãos e muito parecidos do ponto de vista identitário e cultural. Gostamos de uma boa mesa, com boa comida, bom vinho, a que juntamos, em Pinhel, a qualidade dos nossos produtos locais e toda a programação do Beira Interior – Vinhos & Sabores.