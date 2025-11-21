Os destaques do 10º Beira Interior – Vinhos & Sabores

Tiago Macena

Natural da Guarda, Tiago Macena possui um vasto percurso académico na área da Enologia, estando a um pequeno passo de ser o primeiro “Master of Wine” de Portugal no prestigiado “Institute of Masters of Wine”.

Em Pinhel, vai orientar duas provas comentadas às 18 e 20 horas de sábado. Tiago Macena conta já com uma vasta experiência enquanto enólogo, em regiões como o Dão, Alentejo e também nos Açores. Além disso, é também “wine educator” para clientes diversos. Regressa ao Beira Interior – Vinhos & Sabores pelo terceiro ano consecutivo.

Chef Diogo Rocha

O Chef executivo do restaurante “Mesa de Lemos” (Silgueiros, Viseu) vai dinamizar uma sessão de “showcooking” no sábado à tarde (16 horas), onde promete surpreender com a harmonização dos sabores e vinhos da Beira Interior.

Diogo Rocha experimentou a cozinha aos 14 anos e, pouco depois, foi estudar para a Escola de Hotelaria do Estoril. Estagiou no Vila Joya e teve oportunidade de conhecer o chef Vítor Sobral que o encorajou. Em 2008 foi convidado para a chefia executiva dos três restaurantes do grupo Dão. Em 2014, assumiu o Mesa de Lemos, onde encontrou o palco perfeito para elevar a região do Dão e os seus produtos locais. Passou a ser mais conhecido do grande público graças à sua participação, enquanto jurado, no MasterChef Portugal.

Cláudia Camacho

“Pinhel em Essência. Uma viagem olfato-vínica pela alma da Beira Interior” é a proposta de Cláudia Camacho para uma experiência inédita no Beira Interior – Vinhos & Sabores, no sábado, a partir das 14 horas.

Também conhecida como “The Fragrant Lady”, Cláudia Camacho é a primeira perfumista independente de Portugal. Além de criar perfumes, explora as ligações íntimas entre o mundo olfativo dos perfumes e dos vinhos, liderando provas onde revela como ambos partilham estruturas como notas de topo, coração e fundo, e utiliza esta abordagem para desmistificar a linguagem técnica apreciada em enologia. A organização promete «uma experiência que promete despertar os sentidos e celebrar a essência da Beira Interior».

Joana Barrios

Outro “showking” aguardado com expetativa vai ser protagonizado por Joana Barrios, também no sábado, mas às 19 horas.

Não é chef, não tirou um curso de cozinha nem aprendeu o que é suposto aprender-se para ser chef, mas é um dos rostos mais conhecidos do canal especializado “24Kitchen” com programas como “À La Barrios” e “O da Joana”, onde partilha receitas simples e fáceis de confecionar. No seu currículo culinário conta já com vários livros publicados, que privilegiam o consumo de produtos acessíveis e que podem ser cozinhados de muitas formas. A missão de Joana Barrios é fazer «com que todos ocupem as suas cozinhas com alegria e consciência de que cozinhar é um superpoder do quotidiano». Tudo com um toque de humor que é, talvez, o seu maior truque culinário ou o seu ingrediente secreto favorito.