“O Meu Super-Herói”, de Elmano Sancho, no TMG

Elmano Sancho chega à Guarda esta sexta-feira (21h30) para apresentar a peça “O Meu Super-Herói” na caixa de palco do grande auditório do Teatro Municipal (TMG).

Um português que emigra nos anos 1970 e cujo filho, hoje adulto, se sente desenraizado. Uma escritora palestiniana que vive em Portugal há quase 20 anos e sonha voltar à Palestina para encontrar as suas raízes. São as personagens deste espetáculo do ator e encenador, que decidiu recriar a viagem que o pai empreendeu para ir trabalhar para França e que convidou, como parceira de aventura, a poeta Shahd Wadi, que com ele partilha uma história de exílio após a família ter sido expulsa de uma aldeia palestiniana em 1948. Intimista e provocador, no sentido de obrigar o espetador a repensar a questão da identidade, o “Meu Super-Herói” é uma dramaturgia em português, francês e árabe, com fotografia e vídeo a envolver a narrativa. Para Elmano Sancho, as viagens do emigrante voluntário e a do refugiado forçado são «muito diferentes, mas são ambas experiências políticas e humanas que é possível contar, lado a lado, e que se acrescentam e iluminam uma à outra».

A peça foi estreada a 15 de outubro, em Faro, e está em itinerância pelo país, chegando agora ao TMG, naquele que é um dos destaques da programação do último trimestre do ano.