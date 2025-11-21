Ministra da Saúde deverá inaugurar Departamento da Saúde da Criança e da Mulher do Hospital da Guarda

Está agendada para este sábado a transferência da Urgência Obstétrica, do Bloco de Partos, do Internamento Obstétrico e da Ginecologia para o Pavilhão 5 do Hospital Sousa Martins, na Guarda, segundo anunciou a Unidade Local de Saúde.

Ainda assim, a inauguração oficial vai acontecer na próxima segunda-feira, 24 de novembro, pelas 9 horas, com a presença da Ministra da Saúde Ana Paula Martins, a cortar a fita do Departamento da Saúde da Criança e da Mulher.

Alvo de obras de reabilitação e de equipamento orçadas em mais de 8 milhões de euros, o edifício reabriu em junho passado para acolher o Departamento da Saúde da Criança e da Mulher, onde já funcionam valências como Neonatologia, Urgência Pediátrica, Hospital de Dia Pediátrico e equipa inter-hospitalar de Cuidados Paliativos Pediátricos.