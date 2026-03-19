Rossana e Joana Gama para ouvir no TMC~

O Festival Y – Festival de Artes Performativas começa no sábado (21h30), no Teatro Municipal da Covilhã (TMC~), com o concerto de Rossana.

Trata-se do alter ego artístico da compositora portuguesa Inês Barroso, que, às suas raízes do piano clássico, junta jazz, psyrock, música latina, folk e eletrónica num som singular. Rossana editou, em novembro de 2024, o segundo álbum “À La Portugaise”, assinalando o início de um novo capítulo para o projeto. Com uma sonoridade que reafirma a sua herança, mas sem nunca se render a ela, a artista pretende falar uma linguagem universal capaz de cativar ouvintes de todo o mundo. O Festival Y, que já vai na 22ª edição, é organizado pela Quarta Parede. Esta quinta-feira, o TMC~ acolhe durante a manhã duas sessões exclusivas do espetáculo “E As Flores?”, de Joana Gama para alunos do 2º ciclo de algumas escolas do concelho da Covilhã. Joana Gama é uma pianista que se desdobra em múltiplos projetos, quer a solo, quer em colaborações nas áreas do cinema, da dança, do teatro, da fotografia e da música. Estreado em 2025, “E as flores?” é o terceiro capítulo de uma trilogia dedicada à Natureza, iniciada com o espetáculo “As árvores não têm pernas para andar” (2020), ao qual se seguiu “Pássaros & Cogumelos” (2022).